Okan Müderrisoğlu: Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı sistemini tahkim etme kararlılığını sergilemesi hususi mana kazanıyor

CHP’nin yanı sıra Deva Partisi adına Ali Babacan’dan yönelen salvolara, Gelecek Partisi adına Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı açıklamalara gelince…

Devlet Bey’in, AK Parti’den kopan her iki ismin ne tür bir ittifakta konuşlanacağını yakından izlediği ve analiz ettiği sonucuna varabiliriz. Sn Bahçeli’nin, Gelecek ve Deva Partisi’nin de içine çekildiği ittifakın sokağı hareketlendirme seçeneğini de gündemde tuttuğuna dair kaygısı üzerinde ciddiyetle durmak gerek.

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Tam da bu noktadan hareketle MHP liderinin, eski sisteme dönme arzusunda olan partilerin kuracağı bloğa karşı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tahkim etme kararlılığını sergilemesi de hususi mana kazanıyor.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı