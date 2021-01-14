Okan Müderrisoğlu: Anlaşılan o ki ezber bozan pek çok hamleye de tanık olacağız

Anlaşılan o ki ezber bozan pek çok hamleye de tanık olacağız… Örneğin…

– Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun üyeleri ve fikri zenginlik boyutu genişleyebilir.

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– Seçim Yasası değişikliği ile marjinal partilerin siyasi ağırlıklarının ötesinde pazarlık gücü kazanmasının dengelenmesi sağlanabilir.

– İlkesel temelde yükselmeyen ittifak blokunda CHP ile HDP baş başa kalabilir.

Ve tabii ki…

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AK Parti de teşkilatlarda başlattığı değişimi, genel merkez ve grup yönetimi ile kabinede kan tazelemesine dönüştürerek hem siyasal vitrinini hem de icraat içeriğini yenileyebilir. Bu hamleler, ABD ve AB ile açılmakta olan yeni dönemin stratejik açıdan karşılanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın taahhüt ettiği reformlara fırsat penceresi açılması bakımından kritik sonuçlar doğurabilir.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı