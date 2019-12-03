Okan Müderrisoğlu: Albayrak, takıntılı aktörleri, ağzıyla kuş tutsa bile memnun edemiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, takıntılı aktörleri, -tabiri caizse- ‘Ağzıyla kuş tutsa bile memnun edememektedir!’ Ekonomide mali disiplini tesis etme arayışları, fiyat istikrarını bozan sorunlara mikro ölçeğe varıncaya dek neşter vurulması veya kuru tetikleyen Londra merkezli operasyonlara set çekilmesi malum odakları bir türlü makul değerlendirme çizgisine çekmeye yetmemektedir!

Oysa…

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Büyümenin kaynakları sorgulanırken, sürdürülebilirliği adına alınan önlemler de birlikte düşünülmelidir. Eğer, büyüme adına sadece günü kurtaran birkaç hamle söz konusu olsa idi, eleştirilerdeki haklılık payı artabilirdi. Lakin kalıcı ve kaliteli büyüme için atılan çok sayıda adım mevcut.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı