Okan Müderrisoğlu: AK Partili bazı bakan ve yöneticiler bu kritik gelişmeleri vakitlice fark etmedi mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin (kimilerince sürpriz) erken seçim çağrısı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aylardır süren çoklu temas trafiği.

15 CHP’li vekilin görünmez elin talimatıyla İyi Parti’ye geçmesi.

Güncel siyasi süreçleri yakından ilgilendiren bu üç hadise gerek AK Parti’nin gerekse devletin gözünden kaçtı mı? Bilhassa AK Partili bazı bakan ve yöneticiler…

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Bu kritik gelişmeleri vakitlice fark etmedi mi?

Veya olup bitenlere yeterli kıymeti mi vermediler?

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Ve çok daha önemlisi, sinsi siyasi kurguları önden kestirenler bu kanaatlerini zamanında paylaşmadılar mı?

Yukarıdaki soruların cevapları, Cumhurbaşkanı’nın yüzüne söyleyemediklerini, arkasından dolanarak bir yere bağlamaya çalışanların partide ve devlette hâlâ etkin oldukları anlamına gelir ki… Allah muhafaza…

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı