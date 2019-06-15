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Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: AK Parti’de fay hatları tetikleniyor

Bir yandan…
Oluşturulan cephenin değişik çevrelerle ön anlaşmalar yaptığı, AK Parti’nin zayıf noktalarına çalıştığı, ekonominin ve halkın hassas noktalarını belirlediği ve insafsızca yüklendiği bir sürece giriyoruz.
Öte yandan…
AK Parti’de fay hatları tetikleniyor ve düne kadar bu iklimde büyüyen kimi unsurlar da karşı mahalleye mühimmat taşıyan neferlere dönüşüyor!
Dava ve misyon ekseninde buluşan, gönüllülüğü esas alan, milli menfaatleri gözeten sivil-siyasi kadroların çizgisinde gözlenen kırıklıklar ise başka büyük hesapların peşindeki muhalif odakların amaçlarına hizmet ediyor.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

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