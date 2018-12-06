Okan Müderrisoğlu: AK Parti ile yola çıkmış kimi isimlerin Cumhur İttifakı’nı engel olarak görmesi manidar!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte miadını dolduran, “eski ayları kırpıp, yıldız yaparlar” misali arayışta olan aktörlerin varlığı da bir sır değil.

Yani… Muhalefeti oluşturan bloğun, siyasi rekabette Cumhur İttifakı’nı risk olarak tanımlaması bir yana AK Parti ile yola çıkmış veya yolu kesişmiş kimi isimlerin de kendi gelecek tasavvurunda engel olarak görmesi de manidar!

“İttifakta sorun var”, “MHP Meclis Başkanlığı’nı istiyormuş”, “MHP, devlette kadrolaşıyor, fazla güç kazanıyor”, “MHP, yakında kabineye de girerse, AK Parti’nin siyasi genetiği bozulur” tarzı dedikoduları üreten veya prim veren, ürkek de olsa yeni parti dalgasına kapılan isimlerin, siyaseten abdest tazelemeleri kaçınılmaz!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı