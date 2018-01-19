Okan Müderrisoğlu: ABD desteğiyle PYD/YPG 48 bin silahlı unsura ulaştı

– ABD desteğiyle PYD/YPG 48 bin silahlı unsura ulaştı.
– Sahada C3 (Commandkomuta, Control-kontrol, Communication-iletişim) kapasitesi kazandı.
– İnternetten şifreli mesaj, gerçek zamanlı uydu görüntüsü ve sayısal harita kullanımı öğretildi.
– Küçük ölçekli yerleşim yeri kuşatma, mobilize silahlı unsurları uzaktan destekleme, saldırı ve savunma gibi yetenekleri öğretildi.
– YPG’ye Jip-SUV tipi araç verildi. YPG’ye füze/mayın/ bombaya dayanıklı 100 civarında zırhlı araç edindi.
– Terör örgütünün üyelerine 170 dolar maaş ödeniyor.
– Teröristler; federe özerk devletin üyeleri olarak motive ediliyor.