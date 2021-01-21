Okan Müderrisoğlu: 18-35 yaş grubunun ikna edilmesi, gelecek için çok kritik

Tarihin bu büyük kırılma evresinde, pandemi şokuyla birlikte oldukça travmatik durumlarla karşı karşıyalar. Hayalleri, idealleri ve enerjileri onları arzu ettikleri yeni dünyaya taşımak için şu an pek de müsait değil. Bu realite de başlı başına stres kaynağı.

Düş kırıklığı-umutsuzluk sarmalına sokulmak istenen gençlere daha fazla kulak verilmesi, özellikle 18-35 yaş grubunun kucaklanması ve ikna edilmesi, görünür gelecek için çok kritik.

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Farklı siyasi görüşlere sahip gençlerin, istediklerinde ortak payda geliştirebilme yetenekleri, tabuları yıkabilen birliktelikleri, hatta ezber bozan çıkışları, marjinal grupların, kitle psikolojisi provokatörlerinin bileğini bükebilen yegane güç.

Tüm partilerin, ‘gençlik örgütleriyle’ bugünlerde bir araya gelmelerinde, onları dinlemelerinde büyük fayda var.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı