Okan Müderrisoğlu: 16 Haziran yayını teyit etti ki, CHP’nin adayı cumhurbaşkanı ile aynı kulvara taşınamaz

16 Haziran yayınındaki içerik ve performans da teyid etti ki…

CHP’nin adayı özel kurgulara rağmen, Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı kulvara taşınamaz. Ancak yerel ölçekte yarışa girdiği adaylarla kendisini var edebilir.

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AK Parti; mega projelere odaklı heyecanı öncelerken, bizzat inşa ettiği sosyal yardım ağlarının CHP’nin adayı tarafından sahiplenilmesi ironik ve ibretlik bir tablo arz etti. Hassas ekonomik ortamlarda, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve her bireyin yalnız olmadığını hissetmesi ile sandık arasındaki güçlü bağ yeniden keşfedilmiştir.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı