Bahçeli OHAL’in devamını istedi: ‘Adalet Yürüyüşü’ siyasi şov

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’in devam etmesi gerektiğini savunurken CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nü de ‘siyasi şov’ diye niteledi.

Parti genel merkezindeki bayramlaşmanın ardından konuşan Bahçeli, darbe girişiminin etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla OHAL ilan edildiğini belirterek, “OHAL devam etmelidir. OHAL’i özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler 15 Temmuz’un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır” dedi

‘Kendilerinin bileceği iş’

Bahçeli sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne de getirdi: “CHP kendisine çeki düzen vermelidir, sözlü sazlı adalet arayışı ile gösteri yapmaya gerek yoktur. Bu anlayışla MHP hassasiyetini korumaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği bir iştir. Siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur.”