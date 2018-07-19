OHAL’in ardından: Valilere geniş yetki veren madde komisyondan geçti

OHAL sonrası için valilerin yetkilerinde genişleme öngören madde komisyonda kabul edildi.

Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL, üç aylık aralıklarla yedi kez uzatılmış, bugün sona ermişti.

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OHAL sonrası için bazı kanunlardaki değişikliğe ilişkin kanun teklifi de geçen günlerde Meclis başkanlığına sunulmuştu.

Teklifin Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülmesine bugün başlandı.

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Cumhuriyet’in aktardığına göre valilere verilen ‘OHAL yetkileri’ komisyonda kabul edildi.

Teklife göre yeni düzenleme şöyle: Valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek; ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.