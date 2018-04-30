OHAL’i ‘grev bitirmesi’yle öven Erdoğan’ın 1 Mayıs mesajı: İşçilerle omuz omuza

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, “İşçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz” dedi.

Erdoğan, geçen hafta geçmişteki OHAL ile günümüzdeki OHAL’i karşılaştırırken iş dünyasının patronlarına, “O zaman fabrikalar sürekli greve giderdi, biz anında müdahalemizi yapıyoruz” diye övünmüştü.

Reklam

Sözlerine “Bizler, ‘İşçinin ücretini alın teri kurumadan verin’ diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak 15 yılda emekçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını gözetmeye sorunlarını devletimizin imkanları, ülkemizin kaynakları el verdiğince çözmeye gayret ettik” diye başlayan Erdoğan, hükümetin sendikalarla işçi hakları için ‘önyargısız şekilde’ masaya oturduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanmalarının, haklı taleplerini demokratik yollardan göstermelerinin, sorunlarını müzakere yoluyla halletmelerinin önünü açtık. Sahiden meselesi işçi hakkı olan, gerçekten emekçilerin özlük hakları için mücadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla şartsız, ön yargısız masaya oturduk, konuştuk, uzlaştık. İşçileri, emekçileri, 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü araçsallaştıranlardan olmamaya daima özen gösterdik. Bu ülkenin tüm işçileri bizim işçilerimizdir, resmi tatil ilan ettiğimiz 1 Mayıs bizim işçi bayramımızdır. İşçilerin, emekçilerin büyümesi Türkiye’nin büyümesidir. Bu düşünceyle istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.”

Reklam

Erdoğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın ‘provokasyonlardan uzak’ bir şekilde kutlanmasını temenni ettiğini söyledi.