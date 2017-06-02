OHAL’e tepki olarak sakal uzatan CHP’li Atıcı: 15 santimetre oldu, özel bakım uygulamıyorum

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL boyunca sakallarını protesto olarak kesmeyen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 15 santimetre uzayan sakalı için özel bir yöntem uygulamadığını söyledi.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, 10,5 aydır devam ediyor.

OHAL ilanının ardından sakalını kesmeyeceğini açıklayan Atıcı, Hürriyet’ten Selahattin Sönmez’e konuştu.

Sakalının 15 santimetre uzadığını ve bakım için özel bir yöntem uygulamadığını söyleyen Atıcı, şöyle devam etti: “Vatandaşlar da bu eylemimi destekliyor. ‘Noel baba gibi olmuşsun’ diyorlar. Ben de ‘Noel baba değil OHAL baba’ diye yanıt veriyorum. OHAL devam ettiği sürece sakalımı kesmeyeceğim.”