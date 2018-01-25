OHAL’de avukatlar: 79 mahkumiyet, 572 tutuklama, 1488 ‘kötü muamele’

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Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü (IBAHRI) raporuna göre OHAL süresince 572 avukat tutuklandı, 79’una hapis cezası verildi.

Cumhuriyet’in haberine göre IBAHRI, 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü nedeniyle Türkiye’deki avukatların durumuna dair bir rapor yayınladı.

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Rapora göre 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve altı kez uzatılan OHAL sürecince 572 avukat tutuklanırken 79’una ceza verildi. Raporda 1488 avukatın ‘zulme varan kötü muameleye maruz kaldığı’ belirtildi.

Avukat örgütü, hükümete ‘avukatlara dönük kötü muamelenin son bulması’ çağrısı yaparak gözaltına alınanlar veya kovuşturmaya uğrayanlar hakkındaki işlemlerin durdurulmasını, tutukluların ise serbest bırakılmasını istedi.

IBAHRI Eş Başkanı Hans Corell, ‘Türkiye’de insan hakları ve demokrasiyi savunan çok sayıda kişinin tutuklu olmasının endişe verici olduğunu’ belirterek Türkiye’yi bağlı olduğu uluslararası sözleşmelere uygun davranmaya çağırdı.

Diğer eş başkan Micheal Kirby de gözaltındaki avukatların işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarına ilişkin raporların endişe verici olduğuna dikkat çekti.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun en fazla tutuklu avukat üyesi olan meslek örgütü olduğu belirtildi.