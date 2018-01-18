OHAL üç ay daha uzatıldı

OHAL’in 19 Ocak Cuma günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere altıncı kez üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu’nda tamamlandı.

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AK Parti ve MHP’nin ‘Evet’ oyu kullandığı tezkerenin kabulüyle OHAL, bu gece saat 01.00’den itibaren üç ay daha uzatılmış oldu.