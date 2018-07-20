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Yaramazlara biraz batar!

OHAL sonrasına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti

 

OHAL sonrasında terörle mücadeleye yönelik olduğu belirtilen kanun teklifi kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL, üç aylık aralıklarla yedi kez uzatılmış, 19 Temmuz’da sona ermişti.

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OHAL sonrası için bazı kanunlardaki değişikliğe ilişkin kanun teklifi de geçen günlerde Meclis başkanlığına sunulmuştu.

Meclis Adalet Komisyonu’nda teklif üzerindeki görüşmeler dün başlamıştı. Teklifteki maddelerin tümü bugün kabul edildi.

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Söz konusu teklif OHAL’in devamı niteliğinde olduğu gerekçesiyle muhalefet tarafından eleştiriliyor.

Teklifle kamudan ihraçlar ve TMSF’nin şirketlere kayyım atama yetkisi üç yıl daha sürecek, gözaltı süresi uzayacak, valilerin yetkileri genişletilecek.

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