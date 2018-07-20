OHAL sonrasına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti

OHAL sonrasında terörle mücadeleye yönelik olduğu belirtilen kanun teklifi kabul edildi.

Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL, üç aylık aralıklarla yedi kez uzatılmış, 19 Temmuz’da sona ermişti.

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OHAL sonrası için bazı kanunlardaki değişikliğe ilişkin kanun teklifi de geçen günlerde Meclis başkanlığına sunulmuştu.

Meclis Adalet Komisyonu’nda teklif üzerindeki görüşmeler dün başlamıştı. Teklifteki maddelerin tümü bugün kabul edildi.

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Söz konusu teklif OHAL’in devamı niteliğinde olduğu gerekçesiyle muhalefet tarafından eleştiriliyor.

Teklifle kamudan ihraçlar ve TMSF’nin şirketlere kayyım atama yetkisi üç yıl daha sürecek, gözaltı süresi uzayacak, valilerin yetkileri genişletilecek.