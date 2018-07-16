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Yaramazlara biraz batar!

‘OHAL sonrası’na hazırlık: Gözaltı süreleri ve gösterilere dair düzenleme Meclis’te

 

18 Temmuz’da biteceği açıklanan OHAL sonrası için bazı kanunlardaki değişikliğe ilişkin kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre kanunla getirilecek değişiklikler madde madde şöyle:

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* Gözaltı süresi yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda dört günü geçemeyecek. Gözaltı süresi, delillerin toplanmasındaki güçlük ya da dosyanın kapsamlı olması nedeniyle en fazla iki defa uzatılabilecek.

* Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, sulh ceza hakimi kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise ilgili askeri yetkilinin yazılı emri üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları, eşyası aranabilecek.

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* Valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunanlar için 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş çıkışı sınırlandırabilecek.

* Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler, gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 00.00’a kadar yapılabilecek. Açık yerlerdeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağılma saati, kamu düzeni ve asayişin bozulmasına neden olmamak şartıyla 00.00’a kadar uzatılabilecek.

* MİT’in tarafı olduğu hukuk uyuşmazlıklarında, dava şartı olarak öngörülen arabuluculuk dahil, arabuluculuk usulü uygulanmayacak.

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