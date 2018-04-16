OHAL protestosu: Taksim’de CHP eylemine karşı polis ablukası

Olağanüstü hali (OHAL) protesto için Taksim’de eylem yapmak isteyen CHP’liler polis barikatıyla engellendi.

CHP 19 Nisan itibariyle hükümet tarafından yedinci kez uzatılması planlanan OHAL’i protesto etmek üzere 81 ilde eylem kararı almıştı.

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İstanbul il başkanlığı bu kapsamda bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00’da Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapacağını açıklamıştı.

Polis Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı ve çevresini eylemi engellemek için bariyerlerle kapattı.

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İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı’na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Saat 11.30 itibariyle alana gelen CHP’lilere anıtın çevresine geçiş izni verilmedi. CHP yöneticilerinin polisi ikna çabaları sonuç vermeyince kalabalık sloganlar atarak beklemeye başladı. İstiklal Caddesi tarafından gelen kalabalık bir grup da polis barikatı kurularak engellendi.

İstanbul belediyesi de eyleme katılı engellemek için metro trenlerini Taksim metro durağında durdurmadı.