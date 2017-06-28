OHAL Komisyonu’ndan ‘haber var’: Önümüzdeki hafta başvurular alınacak

Kağıt üzerinde kurulup bir türlü faaliyete geçmeyen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun önümüzdeki hafta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başvuruları almaya başlayacağı öne sürüldü.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kurulmuş ancak işlemler başlamamıştı.

Komisyon, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş başkanlığındaki Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hâkim Esat Işık, Danıştay Tetkik Hâkimi Murat Aytaç, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Işıldak, MEB Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ve Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu’ndan oluşacak.

110 bin dolayında başvuru bekleniyor

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre komisyon, itirazların nasıl ele alınacağına ilişkin çalışma usul ve esaslarını belirledi. Komisyonun yol haritası olacak usul ve esaslar önümüzdeki hafta Resmi Gazete’de yayınlanacak, hemen ardından başvuruların alınmasına başlanacak.

Komisyona 110 bin dolayında başvuru gelmesi bekleniyor. Bunların 105 bini, KHK’larla kamudan ihraç edilen asker, polis ve memurun itirazlarına ilişkin olacak. 5 bin dolayındaki başvurunun ise kapatılan dernek, vakıf, şirket gibi tüzel kişilikler için yapılması bekleniyor. Komisyona başvurular valilikler ve ilişik kesen kurumlar aracılığıyla yapılacak, internet sitesi üzerinden de başvuru kabul edilecek. KHK işlemleri nedeniyle idare mahkemelerinde devam eden yargılama dosyaları da komisyona gönderilecek.

KHK tarihleri dikkate alınacak

Komisyon mükerrer başvuruları birleştirerek, tek esas üzerinden karara bağlayacak. Başvurular hakkaniyet ilkesi gereği KHK’ların yayınlanma tarihi dikkate alınarak incelemeye alınacak. Buna göre, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından ilk çıkarılan 667 sayılı KHK uyarınca ihraç edilenlerin başvuruları öncelikli değerlendirilecek.

İki yıl süreyle değerlendirecek

Anayasa değişikliğiyle kapatılan Çankaya Merasim Sokak’ta bulunan Askeri Yargıtay binasının tahsis edildiği komisyonun bünyesinde müfettişler, raportörler, hesap uzmanları, tetkik hâkimleri ve katiplerden oluşan 200 kişilik bir ekip görev yapacak.

OHAL kapsamındaki KHK’larla gerçekleşen işlemlere ilişkin başvuruları iki yıl süreyle değerlendirecek olan komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yapacak ve başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilecek.

Komisyonun kararlarına karşı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.