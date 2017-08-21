OHAL komisyonuna başvurular 60 bine dayandı: 100 bini aşması bekleniyor

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Darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilenlerin yanısıra kapatılan dernek ve vakıfların itirazlarını değerlendirecek OHAL komisyonuna şu zamana kadar 57 bin 340 başvuru yapıldı.

Kamudan şu zamana kadar kanun hükmünde kararnamelerle 110 binden fazla kişi ihraç edilmiş, 5 bin kurum ve kuruluş kapatılmıştı.

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Yedi kişiden oluşan OHAL komisyonu, başvuruları 17 Temmuz’da almaya başlamıştı. 14 Eylül’de tamamlanacak başvuruların ardından dosyalar, ilgili KHK sırasına göre ele alınacak.

Komisyona başvurular, valilikler ve en son görev yapılan kurum aracılığıyla yapılabiliyor. Tutuklu veya hükümlüler, başvuru formunu bulundukları kurumda görevli memura teslim edebiliyor. Komisyona doğrudan başvuru yapılamıyor.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, komisyona internet üzerinden yapılan başvuruların sayısı 57 bin 340’ı bulurken, bunların 50 bini valilikler ya da ilgili bakanlıklara teslim edilerek, onay işlemini tamamladı. Başvuruların 100 bini aşması bekleniyor.

Komisyon kararlarına karşı, Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.