OHAL Komisyonu’na 126 bin başvurudan 110 bini incelendi; 12 bin 680’i kabul edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, şimdiye kadarki başvurulardan 110 bin 250’sini karara bağladı, 12 bin 680’ini kabul etti.

OHAL Komisyonu (Fotoğraf: Hürriyet/Arşiv)

Darbe girişiminin ardından Aralık 2017’de faaliyete geçen OHAL Komisyonu, KHK’larla haklarında karar verilen kişi ve kurumların başvurularını kabul ediyor.

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AA’nın haberine göre bugüne dek kişi ve kurumlar dahil 126 bin 300 kişi komisyona başvurdu. Bunlardan 110 bin 250’si karara bağlandı. Karar verilen başvuruların 97 bin 570’i reddedildi, 12 bin 680’i kabul edildi. 16 bin 50 başvuru inceleniyor.

OHAL Komisyonu kararı sonrası aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 60 kurum ve kuruluş yeniden açıldı.