OHAL Komisyonu muamması: Önce mahkemeye başvuranlar geriye atılacak

Kağıt üzerinde kurulu olan ancak faaliyete bir türlü geçmeyen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvuruları doğrudan almak yerine, mahkemelerin dosyaları ne zaman vereceğini belirledi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre komisyona başvuranların dosyalarının 23 Temmuz’da alınmaya başlaması halinde, daha önce mahkemeye başvuranlar 23 Eylül’den önce komisyondan yanıt alamayacak.

Konuyla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) bir yazı yazan OHAL Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş, komisyonun başvuruları almaya başlayacağı tarihin, kuruluş KHK’sinin yayımlandığı tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ilan edileceğini belirtti.

Ancak Başbakanlığın başvuruları 23 Temmuz’da başlatması durumunda, 23 Eylül tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Fakat bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Çünkü başvuru süresi 60 günle sınırlı.

Bu durumda OHAL Komisyonu’ndan en erken yanıt 24 Eylül’de alınabilecek.