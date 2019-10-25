OHAL Komisyonu istatistikleri: Her 100 başvurunun sekizine olumlu yanıt

KHK’larla ihraçlara itirazları değerlendiren OHAL Komisyonu, şimdiye kadar incelenen dosyalardan yüzde 8’inde olumlu karar verdi.

Fotoğraf: Hürriyet

Komisyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, OHAL Komisyonu, 80’i hakim, uzman ve müfettiş, 250 personeli kurum bünyesinde görevlendirdi.

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Başvurularla birlikte kuruma gelen 487 bin evrak kayda alınıp arşivlendi. Açıklamada KHK’larla 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere 131 bin 922 tedbir işlem yapıldığı belirtilirken, 25 Ekim itibariyle komisyona 126 bin 200 başvuru yapıldı.

Başvuruların 92 bini komisyon tarafından incelendi. Bunlardan 8 bin 100’ü hakkında olumlu, 83 bin 900’ü hakkında da olumsuz karar verildi. Kabul kararlarından 33’ü kapatılan dernek, vakıf, televizyon kanalı) kuruluşların açılmasına ilişkindi.

Komisyonda 34 bin 200 başvuru ise halen değerlendirme aşamasında.

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Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL kapsamında çok sayıda KHK çıkarılmıştı. KHK’lara itirazda bulunmak isteyenlere OHAL Komisyonu adres gösterilmişti. Komisyon 23 Ocak 2017’de kurulmuş, yıl sonuna doğru çalışmaya başlamıştı.