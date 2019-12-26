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Yaramazlara biraz batar!

OHAL Komisyonu görev süresi bir yıl uzatıldı; en az 28 bin başvuru beklemede

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi cumhurbaşkanı kararıyla bir daha uzatıldı.

Fotoğraf: Hürriyet

Konuya ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

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Komisyon, olağanüstü hal KHK’ları ile tesis edilen işlemlere ilişkin itirazları inceleyerek karara bağlıyor.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu’nun verdiği bilgilere göre, komisyon, iki yılda 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300’ünü karara bağladı. Başvurulardan 88 bin 700’ü reddedilirken, 9 bin 600’ünde kabul kararı verildi. Böylece başvuruların yüzde 78’i sonuçlandırılmış oldu. Kabul kararlarından 50’si kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, ve gazete gibi kuruluşların açılmasına ilişkindir. Diğer kabul kararları mesleğe iade yönündedir. 28 bin başvurunun incelemesi sürüyor.

Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL kapsamında çok sayıda KHK çıkarılmıştı. KHK’lara itirazda bulunmak isteyenlere OHAL Komisyonu adres gösterilmişti. Komisyon 23 Ocak 2017’de kurulmuş, yıl sonuna doğru çalışmaya başlamıştı.

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