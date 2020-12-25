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Yaramazlara biraz batar!

OHAL Komisyonu görev süresi bir yıl daha uzatıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fotoğraf: Hürriyet

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

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Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi gereğince verildi.

Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL kapsamında çok sayıda KHK çıkarılmıştı. KHK’lara itirazda bulunmak isteyenlere OHAL Komisyonu adres gösterilmişti. Komisyon 23 Ocak 2017’de kurulmuş, yıl sonuna doğru çalışmaya başlamıştı.

Geçen yıl da aynı dönemde komisyonun görev süresi uzatılmıştı.

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