OHAL Komisyonu görev süresi bir yıl daha uzatıldı

Brezilyalı araştırmacılar, Çinli Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının deneme verilerine göre yüzde 50’den fazla etkili olduğunu açıkladı, ancak şirketin talebi üzerine denemelerin tam sonuçlarını açıklamayı yine erteledi.