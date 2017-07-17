OHAL Komisyonu çalışmaya başlıyor: AİHM’de düşen başvuru sayısı 17 bin oldu

Darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edilenlerin ya da kapatılan kurumların başvuru yapabileceği OHAL Komisyonu, bugünden itibaren itiraz başvurularını almaya başlıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan OHAL Komisyonu Çalışma Esasları Tebliği’nde başvuruların doğrudan komisyona değil, valiliklere veya ilgili kurumlara yapılacağı, buralardan toplanan başvuruların da komisyon tarafından inceleneceği belirtilmişti.

Reklam

Komisyonun çalışmalarına başlaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’den yapılan 24 bin 600 itiraz başvurusundan 12 bin 600’ünü reddetmişti.

Reuters’a konuşan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi şu bilgileri verdi: “Komisyon bugün başvuru kabul etmeye başlıyor. Başvurular doğrudan komisyon değil, valiliklere ve Başbakanlık internet sitesine yapılabilecek. Oradan komisyona ulaşacak. AİHM’de Türkiye ile ilgili bugün itibarıyla düşen dosya sayısı 17,000’i buldu. Biz bu hafta içerisinde 24,600 itiraz başvurusunun tamamının düşmesini bekliyoruz.”

Yedi üyeli komisyonda karar, dört üyenin oyuyla alınabilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, kamudan ihraç edilen memurlar için, “Gitsin, özel sektörde çalışsın. Bize ne? Devlet mi besleyecek bunları?” demişti.