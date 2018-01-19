OHAL Komisyonu bugüne dek 40 başvuruda işe iadeye karar verdi

OHAL Komisyonu bugüne dek başvurulardan 40’ı için mesleğe iade kararı verdi.

Komisyonun yazılı açıklamasına göre komisyona şimdiye dek 104 bin 657 başvuru yapıldı. Komisyon da 22 Aralık 2017’den itibaren karar vermeye başladı.

Reklam

Komisyon, bugün itibariyle 3 bin 110 başvuru hakkında karar verdi, kabul ettiği 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmetti. Komisyon, başvurulardan 880’ini reddetti.

Ön inceleme sonrasında 206 dava dosyası iş mahkemelerine iletildi. KHK’yla mesleğe iadelerine hükmedilenler tarafından yapılan 1984 başvuru dosyası ise kurumlara gönderildi.

Komisyon tarafından yapılan başvuruların hangi aşamada olduğuna dair başvurucuları bilgilendirmek amacıyla iki hafta içerisinde başvuru takip sistemi kullanıma sunulacak. Başvurucular, başvurularıyla ilgili bu sistem üzerinden bilgilendirilecek.