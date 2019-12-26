OHAL Komisyonu: Bank Asya’da yarım milyon hesaba 2.5 milyar lira yatırılmış

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, ‘FETÖ’ye destek amacıyla Bank Asya’ya yatırılan para miktarının 2.5 milyar liraya yakın olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

OHAL Komisyonu, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yayınlanan KHK’lara itirazda bulunanların başvurularını incelemek için 22 Mayıs 2017’de kuruldu. Komisyonun görev süresi ise bugün bir yıl uzatıldı. İki yılda 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300’ünü karara bağlanırken, bunların 9 bin 600’ü kabul edildi.

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Gazetecilere konuşan OHAL Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, Bank Asya’da Ocak 2014’ten Şubat 2015’e kadar, ihraç edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait 465 bin yeni hesabın açıldığını söyledi.

Bunların örgüte destek amacıyla açıldığını aktaran Tanrıkulu, bankaya yatırılan para tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğunun belirlendiğini ifade etti.

OHAL Komisyonu başkanı, komisyonda başvurusu bulunan yaklaşık 28 bin kişinin, başka bir bankadan kredi kullandığı, 12 bininin de parayı Bank Asya’daki hesabına destek mahiyetinde yatırdığının belirlendiğini aktardı.

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‘125 bin ihraç’

Tanrıkulu, komisyonda 490 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işleminin tamamlandığını belirterek, OHAL kararnameleriyle 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandığını söyledi.

Komisyonda dosyaları 63 başlıkta 20’den fazla kritere göre detaylı olarak incelediklerini belirten Tanrıkulu, haftalık karar sayısının 1200’e kadar ulaştığını belirtti. Tanrıkulu, “Savunamayacağımız, vicdani olarak sahiplenemeyeceğimiz bir karar veremeyiz” diye konuştu.

Komisyonda yedi üye, 80 raportör ve 250 personel görev yapıyor.