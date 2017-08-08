OHAL komisyonu 35 bini aşkın dosyayı dokuz renkle sınıflandırdı

Darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilenlerin yanısıra kapatılan dernek ve vakıfların itirazlarını değerlendirecek OHAL komisyonuna şu zamana kadar 38 bin 500 başvuru yapıldı.

Kamudan şu zamana kadar kanun hükmünde kararnamelerle 110 binden fazla kişi ihraç edilmiş, 5 bin kurum ve kuruluş kapatılmıştı.

Reklam

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, OHAL komisyonu için kapatılan Askeri Yargıtay binasında çalışmalara başlandı. Başvurular internetten yapılırken, on binlerce dilekçe de sınıflandırmada kolaylık olması için renklendirildi.

Dokuz renk

Buna göre her kuruma bir renk verilerek, başvurular aynı renkler altında dosyalandı. Dosyaların üzerinde başbakanlık logosu yer alırken, başvuranın adı soyadı, kimlik numarası, kurumu ve hangi KHK’yla ihraç edildiği gibi bilgiler de kaydedildi.

Kırmızı dosyalara Milli Eğitim Bakanlığı, maviye Emniyet Genel Müdürlüğü, sarıya İçişleri Bakanlığı, turkuvaza Sağlık Bakanlığı, kahverengiye başbakanlık, bordoya Adalet Bakanlığı, yeşile Milli Savunma Bakanlığı, griye YÖK, HSYK, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, laciverte ise diğer kurumlardan yapılan başvurular konuldu.

Dört oy gerek

Yedi kişiden oluşan komisyonda dosyaların incelenmesi KHK sırasına göre yapılacak. Ardından ön incelemeyi geçen dosyalar komisyonca görüşülecek. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme mümkün olmayacak.

Toplantı ve karar yeter sayısı dört olacak. Çekimser oy kullanılamayacak ve başvuran eğer isterse komisyon kararlarını idare mahkemelerine taşıyabilecek.