OHAL Komisyonu 112 bin 310 başvuruyu inceledi: 13 bin 170 tanesi kabul edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310’unu sonuçlandırdı. Başvuruların 99 bin 140’ı reddedildi, 13 bin 170’i kabul edildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan komisyona 126 bin 630 müracaat yapıldı.

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Başvurularla ilgili karar vermeye 22 Aralık 2017’de başlayan komisyon 112 bin 310 başvuruyu, -bu, başvuruların yüzde 89’u anlamına geliyor- karara bağladı. 14 bin 320 müracaatın incelemesi sürüyor.

Öte yandan, komisyonun, inceleme ve değerlendirmesi aşamasında 20’den fazla kurum ve kuruluştan gelen yaklaşık 500 bin evrakın tasnifi de yapıldı.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

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Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlarca yapılıyor. Ayrıca bu kişiler, geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını da geri alabiliyor.

İptal davası açılabiliyor

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, ‘ohalkomisyonu.tccb.gov.tr’ internet adresindeki ‘OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi’ üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.