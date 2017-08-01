Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

OHAL kapsamında: İzmir’de havai fişek, maytap ve meşale yasaklandı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

İzmir Valiliği, havai fişek, maytap ve meşalenin kullanılmasını ve satılmasını OHAL kapsamında yasakladı.

Fotoğraf: Reuters

Valiliğin aldığı kararda düğün, kutlama ve futbol maçlarında kullanılmasına dair gelen şikayetleri göz önüne alındığı belirtildi.

Reklam

Alanya’da mezuniyet töreninde atılan havai fişekler dokuz kişiyi yaraladı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...