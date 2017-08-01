OHAL kapsamında: İzmir’de havai fişek, maytap ve meşale yasaklandı

İzmir Valiliği, havai fişek, maytap ve meşalenin kullanılmasını ve satılmasını OHAL kapsamında yasakladı.
Valiliğin aldığı kararda düğün, kutlama ve futbol maçlarında kullanılmasına dair gelen şikayetleri göz önüne alındığı belirtildi.
Yaramazlara biraz batar!
İzmir Valiliği, havai fişek, maytap ve meşalenin kullanılmasını ve satılmasını OHAL kapsamında yasakladı.
Valiliğin aldığı kararda düğün, kutlama ve futbol maçlarında kullanılmasına dair gelen şikayetleri göz önüne alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın Tarabya Köşkü’ndeki görüşmesi sona erdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet mahallesindeki Göçmen Parkı’nı yeraltı otoparkına dönüştürmek için başlatılan projeye karşı çıkan mahalleliye ‘pabuç bırakmayacağını’ söyledi.
Herkese açık beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyeceklerini açıklayan CHP’nin önceliğinin kurultayı Gelibolu yarımadasında toplamak olduğu, olumsuz yanıt alınması halinde ibrenin Kazdağları’na döneceği öğrenildi.
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Sakarya’da özel bir kreşte 2.5 yaşındaki kızına uygulanan şiddetin ses kaydı, kreşteki bir öğretmen tarafından anne Neslihan Gökmen’e ulaştırıldı.