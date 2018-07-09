Yeni KHK: Nükleer Düzenleme Kurulu kuruluyor

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) yayınlandı.

Reuters’ın haberine göre Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan 702 Sayılı KHK ile Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) kuruldu. Yeni KHK, NDK’ya nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisi veriliyor.

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NDK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olacak. Kurul ve başkanlıktan oluşan NDK’nın kurulu beş üyeden oluşacak, üyeleri cumhurbaşkanınca atanacak.

Kurul üyeleri KHK’nın yürürlüğe girdiği cumhurbaşkanının yemin tarihinden itibaren iki ay içinde atanacak, ilk toplantısını atamanın ardından iki hafta içinde yapacak.

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Kurumun görevlerini yaparken ihtiyaç duyacağı her türlü hizmet için payının en az yüzde 51’i NDK’ya ait Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED) kurulacak.

Nükleer santral işletenler ürettikleri birim kwh elektrik başına radyoaktif atık yönetimi özel hesabına ve işletmeden çıkarma özel hesabına ayrı ayrı olmak üzere 0.15 dolar ödeme yapacak.