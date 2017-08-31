OHAL ihraçları araştırması: Sebep bilinmiyor, hukuki yollar kapalı

Sosyal ve Siyasal Araştırma Merkezi (SAMER), OHAL ilanından sonra gelen Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilenlerle ilgili, ‘İhraçlar ve ihraçla yaşama deneyimleri’ başlıklı bir çalışma yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 26 KHK’yla 111 bin 240 kamu görevlisinin ihraç edildiğini, 32 bin 180 görevlinin de uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Reklam

Yapılan itirazlar sonucunda 35 bin 639 kamu personelinin görevlerine iade edildiğini kaydeden hükumet sözcüsü, ihraç edilenlerin 3,5 milyon kamu çalışanının yüzde 3,5’unu oluşturduğunu belirtmişti.

‘Hukuki yollar kapalı’

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre, haklarında bir suçlama ve karar bulunmayan kişilerin ihraç edilmesinin toplumsal yara açtığının belirtildiği çalışmada, “İhraçlarla birlikte oluşan büyük mağduriyetler, mağduriyetlerin giderilebilmesi için başvurulan tüm hukuki yolların kapanmış olması bu mağduriyetleri derinleştirerek büyütmektedir” denildi.

Diyarbakır’da yapılan çalışmaya katılanlar, “İhraç edilme sebebinizi biliyor musunuz?” sorusuna, neden ihraç edildiklerini bilmedikleri yanıtını verdiler.

Bunun yanı sıra katılımcıların büyük çoğunluğu ihraç sebebi olarak, muhalif olmalarını, muhalif sendikaya üye olmalarını ve iktidar partisi destekçisi olmamalarını gösterdi.

Katılımcılar, ihraç edildiklerini öğrendikleri ilk anda, bir ihraç dalgasını beklemelerine karşın, kısa süreli de olsa bir şaşkınlık, şok ve burukluk yaşadıklarını belirtti.

Görüşmecilerin tamamı, sendikalarının hukuki desteğiyle idare mahkemelerine dava açtıklarını, ancak bu davaların OHAL komisyonu kurulacağı gerekçesiyle reddedildiğini belirtirken, komisyona başvurduklarını da eklediler.

Kadınlar baskı altında

Sosyal-kültürel-psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirten kadın katılımcılar, ekonomik özgürlüklerini yitirmelerine neden olan ihraçların ardından eve kapatılma, geleneksel rollere dönme gibi sorunlarla yüz yüze kaldıklarını aktardılar: “Suçlu olmadığımı kanıtlamak zorunda kalıyordum. Kendi sorunlarımın yanında mahalle baskısı bunu artırıyordu. Güvencede olmamak duygusu kötü. Güven kırılması yaşıyorum. Tüm bunlardan dolayı gizli bir travma yaşıyorum.”

Çalışmada görüşülen 40 kişiden yalnızca 12’sinin iş bulduğu belirtilirken, mevcut kredi borçlarının yükü altında olduklarını kaydeden katılımcılar, evlerini ya da arabalarını satarak ekonomik sıkıntılarını bir süre için dengelemeye çalıştıklarını aktardılar.

Özel sektörde çalışmayı deneyen görüşmecilerin bir kısmının ağır sömürü şartlarına dayanamayıp çalışmayı bıraktıkları, bir kısmının ise ihraç edildikleri için başvuruların reddedildiği kaydedildi.

KHK’ları, ‘Açlıkla terbiye etme yöntemi’ olarak niteleyen katılımcılar, haklarının gasp edildiğini ve işlerine geri dönmek istediklerini belirterek, işe iade edilmemeleri halinde ne yapacaklarına dair soruya da net yanıt veremediler.