‘OHAL günlerinde aşk’: Sevgilisinin babasını ‘terörist’ diye ihbar etti

İstanbul’da 20 yaşındaki C.A., görüşmelerine izin vermeyen 17 yaşındaki sevgilisinin babasına intikam için kumpas kurup ‘terörist’ diye gözaltına aldırdı. C.A., kimlik numarasını ele geçirdiği baba M.D. için emniyete iki kez bombalı saldırı ihbarı yaptı.

Habertürk’ten Arzu Kaya’nın haberine göre İstanbul Maltepe’de yaşayan C.A., K.D. ile beş aydır sevgiliydi. K.D.’nin babası M.D. ise ilişkiye karşı çıkıyordu.

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İddianameye yansıyan bilgilere göre 42 yaşındaki babanın, ilişkilerini yasaklaması üzerine K.D., sevgilisiyle görüşebilmek için evden kaçtı ancak daha sonra geri döndü.

Bunun üzerine intikam almak isteyen C.A., baba M.D.’nin T.C. kimlik numarasını ve bilgisayarının IP adresini ele geçirdi. Baba M.D. adına geçen ocakta emniyete iki farklı e-posta yollayan C.A., ilk ihbar mesajında “Taksim Meydanı’nda yüklü bir bomba patlatacağım. Allah şahidimdir ki, kalleş Türklerin sonu gelecek. Allah’ın izniyle Maltepe ve çevresini de kana bulayacağım” diye yazdı.

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Bir hafta sonra emniyete ikinci bir mesaj gönderen C.A., bu mesajındaysa “Okula yüklü miktarda IŞİD tarafından bomba düzenekleri kurulmuştur. Okulu tahliye etmeniz için bir saat var” diye yazarak, sevgilisinin okulu için asılsız ihbarda bulundu. İhbarla birlikte okul tamamen boşaltıldı, büyük panik yaşandı.

Ardı ardına e-postayla yapılan ihbarları araştıran terörle mücadele ekipleri, mesajları atan kişi olarak görünen baba M.D.’yi aradı. Telefondaki kişi kendini polis olarak tanıttı ancak M.D., arayanın dolandırıcı olduğunu düşünerek telefonu yüzüne kapattı. Bunun üzerine ekipler, M.D.’nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan adam, gerekçeyi öğrendiğindeyse büyük şok yaşadı. E-postaları kendisinin atmadığını söyleyen adam, polisleri zor ikna edebildi. Şüphelendiği biri olup olmadığı sorulan adamın aklına ilk olarak kızının ilişkilerine izin vermediği erkek arkadaşı geldi. M.D., “Kızım 20 gün önce evden kaçmıştı. Daha sonra geldi. Kızımla arkadaşlık etmesine onay vermediğim C.A.’dan şüpheleniyorum. Benim adıma mesajları o atmış olabilir” dedi.

‘Rahat buluşabilmek için yaptım’

Babanın ifadesiyle gözaltına alınan C.A., e-postaları kendisinin attığını itiraf etti. Kız arkadaşının babası tarafından dövüldüğünü iddia eden C.A., görüşmelerine de izin vermediğini belirterek, “İhbarı onun adını yazarak ben yaptım. Rahat buluşabilmek için yaptım. İhbarım nedeniyle okul da tahliye oldu. Rahatça görüştük. K.D. benimle babasının IP adresini ve T.C. kimlik numarasını paylaştı. Sevdiğim için yaptım, pişmanım” diye ifade verdi.

Babası ile erkek arkadaşının arasında kalan K.D. ise babasının kolunu sıkması nedeniyle kolunun morardığını ve bunu gören erkek arkadaşının da sinirlenerek, “Baban bu durumun cezasını çekecek” dediğini söyledi. Babasının IP ve T.C. kimlik numarasını sevgilisine vermediğini de ifade eden K.D., “Kendisi aldı. Bilgisayar sistemlerinde iyiydi” diyerek kendini savundu.

Soruşturmanın tamamlanmasından sonra savcılık iddianame hazırladı. İddianamede, C.A. hakkında ‘suç uydurma’ ve ‘iftira’ suçlarından yedi yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelinin tutuksuz olarak yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.