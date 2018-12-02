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Yaramazlara biraz batar!

OHAL gündemde: Gösteriler sonrası Fransa savaş alanına döndü

Fransa’da akaryakıt fiyatlarını protesto amacıyla 17 Kasım’da başlayan ve katılım oranı gün geçtikçe artan ‘sarı yelekliler’ eyleminde bugüne kadar 224 kişinin gözaltına alındığı ve 110 kişinin de olaylar sırasında yaralandığı duyuruldu.

Fotoğraf: DHA

Gözaltılardan sonra bir açıklamada bulunan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Şanzelize Caddesi’nde 200 civarı barışçıl protestocu olduğunu ancak güvenlik çemberinin dışındaki yaklaşık bin 500 kişinin provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.

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Fotoğraf: Reuters

Castaner: OHAL ihtimaline açığım

İçişleri bakanı henüz olağanüstü hal ilan edilmediğini söyledi ve ekledi, “Benim için hiçbir şey tabu değil, her ihtimali değerlendirmeye açığım.”

Castaner ayrıca ülke genelinde 190 ayrı yangına müdahale edildiğini de sözlerine ekledi.

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Macron: Failler değişim değil kaos istiyor

Sosyal medya hesabından gelişmelere dair mesajlar paylaşan Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bu şiddetin failleri değişim istemiyor, iyileştirme istemiyorlar, kaos istiyorlar” dedi.

Fotoğraf: DHA

Göstericilerin ‘savundukları davaya ihanet ettiklerini’ iddia eden Macron, “Protestoya her zaman saygı duyarım, muhalifleri her zaman dinleyebilirim ancak şiddeti hiçbir zaman kabul edemem” ifadesini kullandı.

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