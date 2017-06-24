OHAL bilançosu: Kamuda ihraç edilen personel yerine ‘sözleşmeli’ler alındı

DİSK’in darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’den sonraki çalışma hayatını incelediği Emek Raporu’na göre, kamu kurumlarında ihraçlarla azalan personel yerine ‘sözleşmeli personel’ alındığı belirlendi.

Amerika’nın Sesi’nden Yıldız Yazıcıoğlu’nun haberine göre, Raporu DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, kamu istihdamında 60 bin 611 kişilik azalma olduğunu belirterek, sözleşmeli ve taşeron personel artışına dikkat çekti.

Rapora göre, ‘Emek Raporu’na göre; OHAL’in başlangıç tarihi 21 Temmuz 2016 ile 29 Nisan 2017 arasında ‘herhangi bir somut gerekçe ya da kanıt sunulmaksızın, sadece terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ya da irtibatı bulunduğu önündeki genel iddialar’la toplam 104 bin 771 kamu görevlisi ihraç edildi.

Haklarında ihraç kararı verilenlerce yapılan itirazlardan ise, 1.389’u sonuç alabildi. Halen 103 bin 38 kamu personeli hakkında ihraç kararı geçerliliğini koruyor. İhraç edilenler arasında 5 bin 295 akademisyen bulunuyor.

Maliye Bakanlığı verileri itibariyle kamuda istihdam edilenlerin sayısı, 2016’nın ilk yarısında 3 milyon 622 bin 150 iken; OHAL şartlarındaki yılın ikinci yarısında 60 bin 611 kişi azaldı ve 3 milyon 561 bin 539’a düştü

KHK’larla yapılan ihraçlarla Maliye’nin verileri arasındaki farklılık ise, emekliye ayrılanlar ve kamuya yeni personel alımlarıyla açıklandı.

İhraç edilen personel yerine iş güvencesine sahip memur alımı yerine sözleşmeli personel alındı.

2016 yılı haziran ayında 154 bin 171 olan sözleşmeli personel sayısı, 2016 aralık ayında 26 bin 206 kişi (yüzde 17) artarak 180 bin 377’ye yükseldi.

Raporda, belediyelerde taşeron şirketlerde çalışan işçi sayısı 309 bin olarak açıklandı.

Dolayısıyla belediyelerdeki istihdamın yüzde 73’ü iş güvencesiz şekilde taşeron şirketler aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Belediyelerden ihraç edilen işçi ve memur sayısı ise 2 bin 189 oldu. Belediyelerden ihraç edilen 25 işçi ise görevine iade edildi. Belediyelerle ilgili şirketlerde taşeron işçi çalıştırmada sendikalılara yönelik baskı uygulandığı ve bu şekilde işsiz kalanlar olduğu da belirtildi.