OHAL bahanesine devam: Cerattepe’de eylem yasağı bir kez daha uzatıldı

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde yapılmak istenen maden sahasının önüne geçmek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerinin ardından 19 Eylül’de getirilen eylem yasağı bir ay daha uzatıldı.

Cerattepe’de madencilik yapılması için ‘ÇED olumlu’ raporunun yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan çevre davasının karar duruşması öncesinde başlatılan eylem yasağı 19 Kasım, 18 Aralık, 17 Ocak ve 16 Şubat’a kadar uzatılmıştı.

Artvin valiliği, eylem yasağını 16 Şubat’tan itibaren bir ay daha uzattığını duyurdu. Bu kapsamda kentteki her türlü miting ve basın açıklaması gibi eylemler yine yasak. Yasağın gerekçesi olarak olağanüstü hal (OHAL) gösterildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Artvin ili genelinde 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi, 2911 sayılı kanunun 17.nci maddesi, 5442 sayılı kanunun 11. Maddesi hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün bila tarih ve sayılı yazısı gereği alınan karar doğrultusunda, devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri vb. türündeki tüm etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun Ek-1. Maddesi kapsamında açık alanlarda düzenlenecek olan oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösterinin yapılmasını bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi ile 16/02/2017 tarihinden geçerli bir (1) ay süreyle İl Merkezinde İl Valiliğinden, İlçelerde ise Kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır.”