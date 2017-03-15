Oğuzhan Özyakup’a ‘dikine oynama’ alışkanlığı kazandıran ‘fırça’: Hoca herkesin içinde bağırınca biraz bozulmuştum 

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, sürekli ileriye oynama alışkanlığını, Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in alt yaş gruplarında antrenmana çıktığı dönemde herkesin içinde kendisine bağıran antrenörüne borçlu olduğunu açıkladı.

‘İlk kural ileriye oynamak’

FourFourTwo’dan Hilal Gülyurt’a konuşan Özyakup, Arsenal’deki antrenman sistemiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Henüz 15 yaşımdaydım. İlk üç ay U-16 ve U-18 arasında gidip geldim. O yaşta tek paslarla çift kale maç yapıyorlardı. İdmanda dar alanda maç yaparken yasaklar koyuyorlardı. İlk kural ileriye oynamaktı. Çok sıkışırsan geriye oynayabilirsin, onda da tek pas yapmak zorundasın. Bir gün dediklerini yapmadım, hoca herkesin içinde bana bağırdı. Biraz bozulmuştum. Sonra odasına çağırıp oyun felsefelerinin bu olduğunu anlattı. O günden beri ileriye oynamaktan başka bir şey düşünmüyorum. Bu sayede de hücumda bir adım ötesini görebiliyorum.”

‘AZ Alkmaar’da tenis toplarıyla antrenman yapardık’

Futbola başladığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar altyapısında ise tekniğe yoğunlaşıldığını belirten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Tenis toplarıyla antrenman yapardık. Kukaların arasından tenis toplarıyla geçerdik” dedi.

‘Türkiye’de böyle bir şey görmedim’

Özyakup’un, “Bileklerinin kıvraklığını buna mı bağlıyorsun?” sorusuna yanıtı, “Evet. AZ Alkmaar’da haftada iki gün özel idman yapardık. Defans, orta saha ve forvet oyuncuları ayrı ayrı çalıştırılırdı. Türkiye’de böyle bir şey görmedim” oldu.