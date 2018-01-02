Oğuz Atay’ın nikah fotoğrafı: ‘İki kadeh rakı ikram edersin belki, belki iki de resim çekersin’

Yazar Oğuz Atay’ın ikinci eşi Pakize Barışta’yla (Kutlu) 1974 yılındaki nikahlarından sonra çekilen ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Türk edebiyatında postmodern tarzda eser veren ilk yazarlardan Atay, bilhassa ‘Tutunamayanlar’ romanıyla biliniyor.

Reklam

Atay’ın küçük burjuva dünyasını alaycı bir üslupla eleştiriye tabi tuttuğu ‘Tutunamayanlar’ hem içeriği hem tarzıyla Türk edebiyatındaki klasik eserlerden farklı bir eser olarak değerlendiriliyor.

Atay, gazeteci ve yazar Barışta’yla üç yıl evli kalmıştı.

İkilinin fotoğrafı ve o günün hikayesi fotoğrafı çeken İsa Çelik’in anlatımıyla Sözcükler dergisinin son sayısında yayımlandı.

Habertürk’ün aktardığına göre, çiftin, nikâhın ertesi günü gazeteye verdiği “Evlendik Çok Mutluyuz/ Pakize Kutlu, Oğuz Atay” imzalı ilanın da bulunduğu dergide, Çelik o günü şöyle anlattı: “Oğuz, Pakize ile nikâh törenleri olduğunu kendisi gelip haber vermişti. Beyoğlu Nikâh Dairesi, Tünel’de, bugün Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi olan yerdeydi. Nikâh oldukça kalabalıktı. Melih Cevdet Anday, Oktay Akbal ve Sami Karaören ile birlikte oturduk. Sonra atölyeye dönüp hızla işe giriştim. Kapı çalındı. Oğuz ve Pakize nikâhtan çıkıp yürüye yürüye gelmişler. ‘Hayrola çocuklar, balayı diye bana mı geldiniz?’ diye sordum. ‘İki kadeh rakı ikram edersin belki, belki iki de resim çekersin’ diye yanıtladı Oğuz. Gördüğünüz fotoğraf ortaya çıktı.”