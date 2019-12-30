Oğullarının külleri çalınan anne-baba hırsızlara seslendi: Lütfen iade edin

Polonyalı Kinga ve Bartek Bebnarz çifti, beş ay önce kaybettikleri oğullarının küllerinin ‘sıcak bir yere serpmek amacıyla’ götürdükleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nde çalındığını belirterek, hırsızlara, “Lütfen iade edin” diye seslendi.

Limasol sahili. Fotoğraf: Reuters

İsveç’te yaşayan çiftin 19 yaşındaki oğulları Dennis, beş ay önce bu ülkede hayatını kaybetti. Bebnarz çifti de krematoryumda yakılan oğullarının küllerini sıcak ve güzel bir yerde denize atmak için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Limasol kentine götürdü. Ancak, tahta bir kutu içinde küller kiraladıkları otomobilden çalındı.

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Bir restoranda yemek yerken araçtaki bazı eşyalarının çalındığını, küllerin bulunduğu kutunun da aralarında olduğunu belirten Kinga Bebnarz yerel basın aracılığıyla hırsızlara şöyle seslendi: “Eminim içinde ne olduğunu bilmeden aldılar. Üzerinde oğlumuzun ismi, doğum ve ölüm tarihi yazıyor. Dennis’in ölümüyle yıkılmıştık bir kez daha yıkıldık. İade etmeleri için yalvarıyoruz.”