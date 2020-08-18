Oğullarını ‘corona’dan kaybeden çift, iki gün sonra birkaç saat arayla virüse yenik düştü

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir çift, nisan ayında corona virüsü nedeniyle oğlunu kaybettikten iki gün sonra birkaç saat arayla aynı hastalığa yenik düştü.

Fotoğraf: CNN International

Vali Phil Murphy, gözlük satan bir dükkanın 61 yaşındaki sahibi John Freda’nın 22 Nisan’da hayatını kaybettiğini, 62 yılllık evli anne-babası 83 yaşındaki Vicki ve 86 yaşındaki Larry Freda’nın ondan iki gün sonra öldüğünü açıkladı. Murphy, “Eyaletimizde yaşayan ve 48 saat içinde hayata veda eden Freda ailesini sevgiyle anmak istiyorum. Dualarımız onlarla” dedi.

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Eyaletteki ‘corona’ vakaları ve ölümlerle ilgili bilgi vermek için basın toplantısı düzenleyen Murphy, John Freda’nın hayat dolu ve eğlenceli bir insan, anne-babasının ise ayrılmaz ikili olarak nitelendirildiklerini anlattı; aile fertlerinin fotoğrafını da paylaştı.

Çiftin, John Freda’nın dışında iki oğlu daha olduğunu ve torunun bulunduğunu söyleyen ve pazartesi itibarıyla eyalette 187 bin 455 vaka kayda geçtiğinin altını çizen Murphy şöyle devam etti: “Freda ailesi virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek için sadece bir örnek. Bu nedenle hepimiz kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumak için gerekli önlemleri almalıyız.”