Oğul Schumacher ilk defa Formula 1 aracı kullanacak

Formula 1’de (F1) yedi şampiyonluğu bulunan Alman pilot Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher, hafta sonu Bahreyn’de ilk Formula 2 yarışına çıkacak, 2 Nisan’da ise ilk kez F1 aracıyla test sürüşü yapacak.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre bu kış Ferrari Sürücü Akademisi’yle anlaşma imzalayan 20 yaşındaki Schumacher, Bahreyn’de Ferrari SF90’la test sürüşü yapmak üzere piste çıkacak.

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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu hafta sonu koşulacak Bahreyn Grand Prix’si sonrasında piste çıkacak Schumacher ve akademinin bir başka üyesi Briton Callum Ilott için, “Mick ve Callum adım adım yükselecek” dedi. İkilinin 14-15 Mayıs’ta da İspanya’da Alfa Romeo’yla test sürüşüne çıkacağını söyleyen Binotto, “Ben ikilinin F1 takviminde yer alan pistlerde test sürüşlerine çıkmalarının kariyerleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Babasını örnek aldığını her fırsatta dile getiren Schumacher ise “Çok heyecanlıyım. Ferrari’ye bana fırsatı verdikleri için teşekkür ederim. Mükemmel bir deneyim olacak” diyerek duygularını ifade etti.

Michael Schumacher, Aralık 2013’te kayak tatili yaptığı Fransa Alpleri’nde kaza geçirmişti. Beyin kanaması geçiren Schumacher’in tedavisi gözlerden uzak bir şekilde sürdürülüyor.