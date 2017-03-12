‘Oğul’ Gökçek’ten Süper Lig kulüplerine: Milli bir davranış ortaya koyalım, Avrupa ülkelerinde kamp yapmayalım

Osmanlıspor’un ‘kurucu’ başkanı Ahmet Gökçek, Süper Lig kulüplerine Avrupa ülkelerinde kamp yapmama çağrısında bulundu.

‘Türkiye düşmanlığı ve korkusu tavan yaptı’

Yaptığı yazılı açıklamada, bakanların referandum mitingine izin vermeyen Hollanda’nın bu tutumunu eleştiren Gökçek, “Son dönemlerde Avrupa’da ortaya çıkan Türkiye düşmanlığı ve korkusu dün gece Hollanda’nın yaptığı gayrı demokratik ve gayri ahlaki uygulamalarla tavan yapmıştır” dedi.

‘Kamp için Avrupa ülkelerini tercih etmeyelim’

‘Futbol ailesi’nin bu uygulamalara karşı ortak bir tepki vermesi gerektiği savunulan açıklama, şöyle devam etti: “Bilindiği gibi özellikle Süper Lig ekiplerimiz sezon başı hazırlık kampları için yurt dışını tercih etmektedirler. Bu bağlamda, ülkemizde pek çok kulübümüzün de sezon başı hazırlıkları için ağırlıklı olarak Hollanda’yı tercih ettiği de malumunuzdur. Özellikle anılan ülkenin ülkemize karşı sergilediği tutum ve davranışların kabul edilebilir olmadığını hatırlatmak istiyorum. Bu sebep ile kulüp başkanlarımızın ve teknik direktörlerimizin sezon başı kampları için başta Hollanda ve Avusturya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini tercih etmemelerini ve bu ülkelere karşı futbol ailesi olarak ortak bir tavır sergilemelerini rica ediyorum. Bu sebeple, futbol kulüplerimiz sezon başı kamplarını ülkemizde geçirerek hem milli bir davranış ortaya koyacak hem de ülke ekonomisine ve turizmine katkıda bulunacaktır.”

‘Ekonomik yaptırım söz konusu değil’

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanların referandum mitingine izin vermediği için ilişkilerin gerildiği Hollanda’ya ekonomik bir yaptırımın söz konusu olmadığını söylemişti. Zeybekçi, “Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil. Bu adımları attığınız zaman iki taraf da zarar görecek” demişti.