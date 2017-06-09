Erbakan’a göre Saadet ‘milli görüş’ten uzaklaştı: AKP’ye alternatif kaçınılmaz

‘Milli görüş’ geleneğinin lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, AKP ve Saadet Partisi’ne alternatif bir ‘parti’ kurulmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Diriliş Postası’ndan Atakan Irmak’a konuşan Erbakan, babasının kendilerine bıraktığı ‘siyasi miras’ı devam ettirmeyi hedeflediğini söyledi.

Önemli olanın temel prensiplerine göre icraatlar yapılması olduğuna vurgu yapan Erbakan, dış politika ve ekonomi temelli şartlarını yerine getiren hangi parti olursa olsun destek vereceklerini kaydetti.

Erbakan’ın şartları

Erbakan, AKP’ye “D8’i D60 yapmaya karar veriyoruz, Türkiye’nin önderliğinde İslam birliğini kuracağız, Kıbrıs müzakerelerinden çekileceğiz, İncirlik Üssü’nü kapatacağız, Ayasofya Camii’ni açıyoruz” demesi halinde destek çıkacaklarını söyledi.

‘Saadet, milli görüşten uzaklaştı’

Oğul Erbakan, şöyle devam etti: “Ancak AK Parti 15 yıldır kendilerine has çizgiyle devam ediyor. Bu nedenle alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Şunu da söylemekte fayda var ki, henüz ekip oluşturulup plan yapılmadı. Necmettin Erbakan’dan bize kalan sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim. Saadet Partisi şu an ‘milli görüş’ çıkarlarından uzaklaşmış durumda olduğu için bizler de davamızı devam ettirmek için elimizi taşın altına koyacağız.”