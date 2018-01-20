Öğretmenliğin yolu Diyanet’ten geçiyor: 16 yılda 3 bin 771 nakil

Son 16 yılda Diyanet İşleri Başkanlığı’nda (DİB) çalışan 3 bin 771 kişinin öğretmen olarak atandığı bildirildi.

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, DİB’den farklı devlet kurumlarına geçen personel sayısını Meclis başkanlığına sordu. Önergeye yanıt Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan geldi.

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Yanıta göre 2002’den beri Diyanet’ten 5 bin 423 kişi farklı devlet kurumuna naklen geçiş yaptı.

Geçiş yapanlardan 3 bin 771’i Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) öğretmen olarak göreve başladı. Bu da geçiş yapan personelin yüzde 70’i anlamına geliyor.

MEB isim veriyor

Yanıtta şöyle dendi: “Öğretmen olarak muvafakat yoluyla geçiş yapanlar, öğretmenin kadrosuna atanmada aranan eğitim ve pedagojik formasyona sahip olma şartlarını taşıyan ve anılan bakanlıkça öğretmen olarak atanması yönünde başkanlığımızdan muvafakatı talep edilen personeldir.”

Diyanet basamak mı?

Rakamları değerlendiren Baydar, sayının ‘anlaşılır gibi olmadığını’ belirterek şunları söyledi: “Açıkçası AKP hkümeti öğretmen olarak görev vermek istediği kişileri doğrudan atayamamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nı bir basamak olarak kullanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak göreve başlamak için önce Diyanet İşleri Başkanlığı’na mı başvurmak gerek, önce orada mı işe başlamak gerek? Her zaman olduğu gibi AKP hükümeti atanamayan öğretmenlerimize yine haksızlık yapmıştır.”