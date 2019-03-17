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Yaramazlara biraz batar!

Öğretmenlere vaadedilmişti: Ek gösterge için sürenin dolmasına bir hafta kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğretmenler dışında üç meslek grubu için (polis, hemşire ve din görevlileri) 3600 ek göstergenin seçim sonrasına kaldığını duyurmuştu fakat öğretmenlerin vaadi de henüz yerine getirilmedi. ‘Öğretmenlere müjde’ olarak duyurulan ek göstergeyi de içeren ikinci yüz günlük planın sonlanmasına sadece bir hafta kaldı.

Fotoğraf: DHA

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre Erdoğan, “3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri budur” dese de sendikalar verilen sözlerin tutulmayacağını söylüyor.

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Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan, 3600 ek göstergenin yıllardır eğitimcilerin taleplerinden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “24 Haziran öncesi meydanlarda AKP tarafından defalarca dile getirildi ve seçimden sonra mutlaka hayata geçirileceğine dair söz verildi. Devamında birinci 100 günlük faaliyet raporu açıkladılar. MEB üzerinden de açıklandı bu faaliyet raporları. İlk 100 gün içerisinde çıkarılacağı söylendi. Ancak bu söz tutulmadı. 24 Kasım’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjde vereceğini söylemişti ama 24 Kasım günü büyük bir sessizlikle geçti. Bakanın somut bir söz vermesine rağmen adım atılmadı ve açıklama dahi yapılmadı. Bu bizim için kabul edilemez.”

‘Bu yalana inanmıyoruz’

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise şunları söyledi: “Eğitim İş sendikası olarak bizler bu yalana inanmıyoruz. Hakkımız olan başta 3600 ek gösterge düzenlemesi olmak üzere, tüm ekonomik taleplerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Ek gösterge, memurların emekli maaş ve ikramiyelerini etkileyen bir derece. Şu anda birinci derece kadrolarda 3000 ek göstergeden yararlanılıyor. 3600 ek gösterge yasasının geçmesiyle öğretmenlerin emekli maaş ve ikramiyeleri yükselecek.

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