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Öğretmenlere mülakatta ‘Reis kimdir?’ sorusu, ‘rahatlatmak için’ sorulmuş


 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sözleşmeli öğretmen alımında sorduğu ‘Reis’ sorusunun ‘rahatlatmak için’ sorulduğu savunuldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre daha önce de mülakatlarda siyasi nitelikli ve öğretmen adayı hakkında önyargı oluşmasına sebebiyet verebilecek soruların sorulduğu mülakatlarla ilgili MEB’in memurları uyardığı ve bu tür sorular sorulmamasını istediği belirtildi.

Mülakatlarda “Cumhurbaşkanımız konuşmasında nelere değindi? Reis denilince aklına kim geliyor? 15 Temmuz sürecini değerlendirin” gibi sorular sorulması tartışma yaratmıştı.

‘Art niyetliler, haberlerini yaptılar’

Ancak MEB Sınav Daire başkanı, öğretmenlere mesleki konular dışında soru sorulmayacağı bilgisini verirken, daha önce sorulan alan dışı ve siyasi soruları “Hata yaptık, bu sene bunlar olmayacak. O sorular sizi rahatlatmak için sorulmuştu. Biz öylesine soruyoruz ama art niyetli insanlar ise bunların haberlerini yaptılar” diye savundu.

Sınav Daire başkanı, ‘Reis kimdir’ sorusu vardı. Bu çok olay oldu. Luzümlu mudur, değil midir bilmiyorum ama sizi rahatlatmak için sorduk onları” ifadelerini kullandı.

 

 

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