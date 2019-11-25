Öğretmene ‘toplu istismar’ davasında müdür ve yöneticilere suç duyurusu

Antalya’da 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan öğretmenin yargılamasına devam edildi. Avukatlar, velilerin istismar şikayetlerinin örtbas edilmek istediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda görevli Mahmut Aydın K. hakkında farklı sınıflarda okuyan 25 öğrenciye istismarda bulunduğu suçlamasıyla Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Davanın bugün görülen duruşmasında, kızının dokuz yaşındayken istismara uğradığını öne süren veli Döndü B., tanık sıfatıyla ifade verdi.

‘Dokunma’ diye sayıklamış

Döndü B., kızının 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde dördüncü sınıfa giderken istismara uğradığını belirterek “Kısa kollu giymiyor, etek giymiyor, dayılarına yaklaşmıyordu. Birlikte uyuduğumuzda ‘Dokunma’ diyerek sayıklıyordu” ifadelerini kullandı.

Veli, kızının istismar edilirken masanın etrafının öğretmen tarafından uzun boylu çocuklarla kapatıldığını dile getirdi.

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Milli Eğitim yetkililerine suç duyurusu

Duruşmada söz alan avukat Serap Ertuğrul, velilerden Döndü B.’nin şikayetinin üstünün 2016’da kapatıldığını iddia ederek okul müdürleri, öğretmen ve il milli eğitimde görevli memurlar hakkında ‘yalan tanıklık’, ‘suçu bildirmeme’, ‘görevi ihmal’ ve ‘belge gizleme’ suçlamalarıyla Antalya başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Sanık ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı 15 Ocak’a erteledi.

Okul müdürüne suçlama

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere konuşan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, okul müdürünün olayın üzerini kapattığını ve CİMER’e yapılan şikayetleri görmezden geldiğini söyledi.

Şikayetçi velilerden A.K. ise öğretmenin istismarı saklamak için sınıfın camlarını kağıtlarla kapladığını, masasının etrafına büyük boy çiçek saksıları yerleştirdiğini ve masanın yerini değiştirdiğini iddia etti.