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Yaramazlara biraz batar!

‘Öğretmene hakaret’ davasında uzlaşma: LÖSEV’e para bağışı ve özür ilanı

Bir lise öğrencisinin öğretmenine sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, LÖSEV’e 5 bin lira bağış ve özür ilanı konusunda uzlaşıldı.

Fotoğraflar: DHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan bir öğretmen, sosyal medyadan kendisiyle ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan öğrenci hakkında Manavgat başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Başsavcılık, dosyayı tarafların aralarında anlaşması amacıyla uzlaştırmacıya gönderdi. Uzlaştırmacı öğretmen ve çocuğun ailesiyle görüştü.

Öğretmen ve aile, ailenin LÖSEV’e 5 bin lira bağış yapması ve yerel gazetede özür ilanı yayımlatması karşılığında davanın düşürülmesi konusunda anlaştı.

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