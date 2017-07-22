Öğretmen Yılmaz’ın katledilmesini kınayan Demirtaş: Bu cinayetlere sessiz kalınamaz

HDP lideri Selahattin Demirtaş, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra cenazesi Pülümür Çayı’nda bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın katledilmesini kınadığını belirterek, “Bu tür cinayetlere sessiz kalınması kabul edilemez” dedi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı köyünde görev yapan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın aracı Erzincan-Tunceli yolunda seyir halindeyken önü kesildikten sonra taranmış, PKK tarafından kaçırılan öğretmenin cenazesi Pülümür Çayı’nda bulunmuştu.

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Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yazılı bir açıklama paylaşan Demirtaş, “Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum. Böylesi bir vahşetin hiçbir meşru ve ahlaki gerekçesi olamaz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Bu tür cinayetlere sessiz kalınmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.